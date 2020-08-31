Тихановськая выступит в Совете безопасности ООН

Оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановськая обратится к Совету безопасности ООН 4 сентября.

Об этом говорится в заявлении ее представителя.

Она выступит в формате видеосвязи по приглашению Эстонии, которая сейчас является непостоянным членом Совета безопасности, сообщило Reuters.

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В Беларуси уже третью неделю проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики осуществляют задержание митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать права граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. Точное их количество не известно, по неофициальным данным - их более 5.

В связи с массовыми нарушениями прав граждан, а также непризнанием результатов выборов, ЕС решил ввести санкции против Беларуси.