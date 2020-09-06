Тихановская встретится с премьер-министром Польши

Стороны должны обсудить привлечение оппозиционерки в международных дебатов. Фото: EPA

В следующую среду глава правительства Польши Матеуш Моравецкий встретится в Варшаве с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановськой.

"Встреча должна, в частности, подать дипломатический сигнал белорусам, которые считают августовские президентские выборы в своей стране сфальсифицированными и уже несколько недель протестуют, требуя еще одного - честного - голосования", - говорится в сообщении RMF24.

Издание отмечает, что встреча политиков не будет вмешательством во внутреннюю ситуацию Беларуси. Стороны должны обсудить привлечение оппозиционерки в международных дебатов.

Кроме того, Тихановская встретится с представителями белорусской общины в Польше.

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Тихановская выступила с докладом в Совете Безопасности ООН. Во время своего выступления она попросила помощи для Беларуси. Также она еще раз призвала к освобождению всех политических заключенных, в том числе своего мужа Сергея Тихановского и оппозиционера Сергея Статкевича, а также всех задержанных на протестах.