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среда, 28 июля 2021 22:20

Тихановская встретилась с Байденом - что обсуждали

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Тихановская встретилась с Байденом - что обсуждали
Тихановская говорила в США о поддержке Беларуси. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден встретился с белорусской лидером Светланой Тихановской.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме утром. США поддерживают стремление граждан Беларуси к демократии и соблюдению прав человека", - написал Байден в Twitter.

Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и журналистских расследований, усилить давление на режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Она выразила уверенность, что голос миллионов белорусов услышали.

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"Белорусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор белорусов и моральный долг США - поддержать нас. Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые соглашения, подписанные нелегитимным режимом, незаконны. Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий", - написала она в Telegram.

Власти Литвы отказались выдать Беларуси оппозиционного лидера Светлану Тихановскую. Тихановская поехала в Литву после прошлогодних выборов президента, после которых начались протесты. В Беларуси по ней, а также других членах оппозиции, возбуждены уголовные дела, в частности об экстремизме и попытки свержения власти.

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