Тихановская призвала США ввести санкции против "кошельков" Лукашенка

Светлана Тихановская призвала США ввести санкции против Лукашенка. Фото: dw.com

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США ввести санкции против самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко и заставить его ответить за авторитарный режим.

Об этом она заявила 17 марта во время заседания комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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"Вы должны наложить санкции на те "кошельки" Лукашенко, которые поддерживают режим", - отметила Тихановская.

По ее словам, дополнительные ограничения должны быть направлены на судей, государственные предприятия, силовиков, олигархов, чиновников в области образования и спорта.

"Необходимо нанести удар по важнейшим спонсорам режима – нефтегазовым предприятиям. У Лукашенко еще есть ресурсы для сохранения власти", - подчеркнула оппозиционерка.

Беларусь и Россия намерены создать совместный центр учебно-боевой подготовки ВВС и войск ПВО согласно договоренности между оборонными ведомствами стран.