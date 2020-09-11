Тихановская призвала белорусов вступать в координационный совет

Тихановская с Ковальковой напомнили, что целью координационного совета является признание недействительными официальных результатов выборов президента 9 августа, на которых Лукашенко признал себя победителем. Фото: Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила всем желающим вступить в координационный совет, на который оказывают давление власти Беларуси.

Об этом она вместе с доверенным лицом Ольгой Ковальковой заявила в видеообращении в Telegram.

"Мы призываем вас поддержать координационный совет и стать его членами. Для этого достаточно подать заявление через онлайн-форму", - говорится в обращении.

По словам оппозиционеров, "бывший президент Александр Лукашенко всячески мешает работать совету. Он бросил за решетку членов президиума Лилию Власову, Сергея Делевского, Марию Колесникову и Максима Знака", задержал и выслал из страны саму Ковалькову, подверг преследованию Павла Латушко.

Тихановская с Ковальковой напомнили, что целью координационного совета является признание недействительными официальных результатов выборов президента 9 августа, на которых Лукашенко признал себя победителем, проведение новых выборов по международным стандартам и с новым составом избирательных комиссий, а также прекращение политических репрессий в стране.

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Белорусское правозащитное сообщество требует немедленного освобождения членов координационного совета Беларуси Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея и призывает прекратить уголовное преследование против них. Правозащитники убеждены, что уголовное преследование является политически мотивированным и направленным на прекращение их юридической деятельности или изменение характера. После выборов 9 августа главного оппонента Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли в Литву. Четырех членов координационного совета оппозиции задержали, двое выехали из страны. На свободе остается лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.