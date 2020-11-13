Тихановская объявила о создании Народного трибунала

Тихановська объявила "Народный трибунал". Фото: rt.com

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская намерена инициировать создание Народного трибунала на фоне бездействия государственной судебной системы.

Она также объявила Александра Лукашенко и его пособников террористической организацией. Об этом она заявила в своем Telegram-канале в пятницу, 13 ноября.

"Я заявляю, что Александр Лукашенко и его приспешники - террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления. Когда государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", - отметила Тихановская.

Она также заявила, что Беларусь превратилась в "место преступления".

По словам оппозиционерки, ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон - "от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей к чиновникам, идеологов и офицеров, которые отдавали и выполняли преступные приказы". В связи с этим Тихановская объявила о "плане Народного трибунала", который призван "остановить беззаконие". В рамках плана она призвала "нейтрализовать идеологов и пособий режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я не парусь": Лукашенко прокомментировал санкции ЕС

"На платформе Голос мы проведем процесс Народного обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждение свидетельств преступлений", - рассказала Тихановская.

Она сообщила о том, что 20 декабря народ Беларуси выйдет на массовый марш с заявлением Народного обвинения.

Акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает этих результатов. Переизбрания Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.