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Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси - штаб

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Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси - штаб
Светлана Тихановская готовится стать президентом. Фото: 24 канал

Светлана Тихановская, считающаяся главной соперницей Александра Лукашенко на прошедших в Беларуси выборах, намерена объявить себя главой государства.

Светлана Тихановская готовит заявление и в ближайшее время намерена провозгласить себя президентом Беларуси, заявила польскому изданию Rzeczpospolita представительница штаба Тихановской Анна Красулина.

"Соответствующее заявление готовится. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", – подчеркнула Красулина.

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По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал на выборах 80,1% избирателей, а Тихановская – 10,1%. В то же время, по данным альтернативных результатов, Тихановская набрала больше 60%, а Лукашенко - 23%.

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Дата
16
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