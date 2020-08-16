Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси - штаб

Светлана Тихановская, считающаяся главной соперницей Александра Лукашенко на прошедших в Беларуси выборах, намерена объявить себя главой государства.
Светлана Тихановская готовит заявление и в ближайшее время намерена провозгласить себя президентом Беларуси, заявила польскому изданию Rzeczpospolita представительница штаба Тихановской Анна Красулина.
"Соответствующее заявление готовится. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской", – подчеркнула Красулина.
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По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал на выборах 80,1% избирателей, а Тихановская – 10,1%. В то же время, по данным альтернативных результатов, Тихановская набрала больше 60%, а Лукашенко - 23%.
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