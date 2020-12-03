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четверг, 03 декабря 2020 14:07

Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период

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Тихановская готова возглавить Беларусь в переходный период
Тихановская сделала заявление на YouTube. Фото: gazeta.ru

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская готова возглавить страну на время переходного периода власти.

Об этом женщина сообщила на своем YouTube-канале.

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По ее словам, она готова взять на себя такую ​​ответственность и объеденить демократические силы, чтобы "Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками".

"Все мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протеста неизбежно начнется диалог. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им вигоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом. Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в данный момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", - сообщила Тихановська.

Она добавила, что с командой разработала концепцию новых выборов и реформ.

"Для этого создан Координационный совет и Кабинет представителей разных сфер - и каждый из них работает в интересах Беларуси", - прокомментировала оппозиционерка.

Белорусская политическая деятельница Светлана Тихановская рассказала о необычном вопросе, который на встрече получила от канцлера Германии Ангела Меркель.

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