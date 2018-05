Тигренка переносили в спортивной сумке

Трое контрабандистов из Мексики пытались перенести тигренка в спортивной сумке через границу.

Злоумышленники пытались пересечь реку Рио-Гранде. Увидев пограничников, покинули свое имуществу и вернулись на мексиканский сторону, сообщает Heute.

Животному около 2-4 месяцев. Его приспали на время транспортировки.

Правоохранители доставили тигренка в зоопарк Gladys Porter Zoo. Там сообщают, что он полностью пришел в себя.

