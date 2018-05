Tesla обвинили в нарушении патента

Tesla Inc обвинили в нарушении патента при производстве грузовика Semi. Фото: Electrek

В США компания Nikola Motor Co обвинила Tesla Inc в нарушении патента и подала иск в суд штата Аризона.

Компания требует денежную компенсацию в размере $ 2 млрд, об этом сообщает MarketWatch.

Nikola Motor Co заявила, что Tesla Inc использовала их стартап - грузовик на водородных топливных элементах, представленный в мае 2016, в производстве Semi. Отмечается, что компания заметила сходства между их стартапом и грузовиком Tesla inc.

Nikola Motor Co считает, что Tesla Inc нарушила их патент и это навредит привлечению инвесторов. За это компания требует денежную компенсацию в размере более $ 2 млрд.

Эксперты заявили, что компания по производству электрокаров Tesla может обанкротиться до конца 2018 года. По их информации, ежеминутно компания Илона Маска тратит $ 6,5 и это может привести к финансовому краху.