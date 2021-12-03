Tesla начала продажу детских электроквадроциклов за $1900

Дети играют на электроквадроциклах от Tesla/Tesla

Компания Tesla запустила в продажу квадроциклы для детей от 8 лет – Cyberquad for Kids. Их цена – $1900.

Внешний вид вдохновлен дизайном пикапа Tesla Cybertruck. Новый продукт появился на сайте Tesla 2 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП

Квадроцикл имеет стальную раму, мягкое сиденье, регулируемую подвеску и дисковые задние тормоза. Работает от литий-ионного аккумулятора, время полной зарядки которого – 8 час. Может преодолевать без зарядки до 24 км и разгоняться до 16 км/ч. Покупатель может по желанию ограничить скорость до 8 км/ч. Максимальный вес пассажира – 68 кг. Масса квадроцикла – 55 кг. В компании заявили, что поставки покупателям начнутся через 2-4 недели.

Компания уточнила, что Cyberquad for Kids можно приобрести только в магазинах Tesla в США. Он может быть доставлен по всей стране, кроме Аляски, Гавайев и Пуэрто-Рико.

О том, что Tesla работает над квадроциклом впервые стало известно в 2019 году, когда компания представила пикап Cybertruck.

Автопилот Tesla Model S в августе 2019 попросил водителя взять управление за секунду до падения метеорита. Автовладелец говорит, что, когда ночью ехал домой на своей Tesla с включенным автопилотом, машина выдала сигнал и попросила водителя взять управление в свои руки.