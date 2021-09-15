Террористы взорвали машину возле многоэтажки

Повреждение дома в Волгодонске / Wikimedia Commons

16 сентября 1999-го в 5:57 утра в российском городе Волгодонск Ростовской области около жилого дома произошел взрыв. Рядом с девятиэтажкой взорвался грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Погибло 19 человек, 89 были ранены.

Теракт в Волгодонске был частью серии терактов, осуществлённых в городах России 4-16 сентября 1999 года. По данным российского следствия, эта серия терактов была организована и профинансирована чеченцами и другими исламистами. Теракты будто бы были направлены на массовую гибель людей, с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и отвлечения внимания от нападения чеченцев на соседний Дагестан в августе 1999 года.

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По мнению некоторых историков и журналистов, взрывы были успешным государственным переворотом, который координировало российское ФСБ, чтобы заручиться общественной поддержкой новой масштабной войны в Чечне и привести Путина к власти. Взрывы были типичными "активными мерами", практикуемые КГБ в прошлом. Война в Чечне повысила популярность премьер-министра и бывшего директора ФСБ Владимира Путина и за несколько месяцев привела провоенную "Партию единства" в Думу, а Путина - на пост президента.

Произошло пять взрывов жилых домов и предотвращено как минимум три попытки взрыва. Все имели один и тот же характер и подобные объемы разрушений. В каждом случае использовалось мощное взрывное устройство, а таймеры срабатывали ночью и наносили максимальное количество жертв среди гражданского населения. Взрывчатку размещали так, чтобы разрушить самые слабые, и наиболее важные элементы зданий и заставить их "рухнуть, как карточный домик". Лица, стоящие за взрывами, смогли получить или изготовить несколько тонн мощной взрывчатки и доставить их в разные пункты назначения по всей России.