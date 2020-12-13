Террористы похитили 400 учеников

Школа в Канкаре, откуда похитили учеников ФОТО: Reuters

Более 400 учеников исчезли после нападения вооруженных террористов на школу в нигерийской Канкари.

Террористы, вооруженные автоматами, напали на школу в пятницу вечером. Полиция прибыла быстро, сообщает BBC.

Между нападающими и полицейскими началась стрельба. Во время нее некоторым детям удалось убежать. Один офицер погиб. Несколько сотен детей похитили, предполагают местные.

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Чтобы найти похищенных учеников, привлекли армию. Работают вертолеты.

"Исламисты часто нападают на деревни и школы, - объясняет офицер Гвана Ачанга. - Похищают людей. Это стало проблемой для северо-восточного региона ".

Основана в 2002, террористическая организация "Боко Харам" сначала ставила целью бороться с западным образованием и европейским образом жизни. 2009 начала вооруженную борьбу с целью превратить Нигерию или её часть на мусульманскую религиозную государство, жить по законам шариата. 2016-го распалась на 2 враждующие фракции.