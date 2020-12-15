Террористы похитили 333 детей

Школа, откуда похитили детей / WFMZ.com

Нигерийские террористы из группы "Боко Харам" взяли на себя ответственность за похищение 333 учеников из средней школы в штате Кацина, что на северо-западе Нигерии.

Об этом в аудиосообщения заявил лидер "Боко Харам" Абубакар Шекау. Его опубликовал нигерийский новостной портал HumAngle. Об этом пишет издание Аfricanews.

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"То, что произошло в Кацине, сделали для пропаганды ислама и противодействия неисламским практикам, таким как западное образование - не та, которые разрешены Аллахом и его святым пророком", - заявил Шекау.

В минувшую пятницу неизвестные напали на территории Государственной средней научной школы для мальчиков в городе Канкара. Власти штата заявили, что похитили 333 из 839 учеников, которые учились в учебном заведении

Губернатор штата Кацин Амину Белло Масару встретился с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари для обсуждения события. Он сказал, что похитители вышли на связь и обсуждают вопрос возвращения учеников за выкуп. Однако источники в "Боко Харам" заверили HumAngle, что никаких требований или условий для освобождения не выдвигалось.

Родители похищенных попросили власти активизировать усилия, чтобы спасти детей как можно скорее. В соцсетях нигерийцы используют ярлык #BringBackOurBoys, то есть "Верните назад наших ребят". Этот хэштег возник после похищения "Боко Харам" в 2014-м 276 детей из школы-интерната в городе Чибоке, на северо-востоке Нигерии.