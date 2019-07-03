Террористы ИГИЛ могут восстановить силы

 
Ексклюзивы
1/5
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 162
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2637
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1845
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1701
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3529
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2412
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 747
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1710
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25083
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Фото
Все фото
20
12
8
10
6
Показали невероятные фото полного солнечного затмения
Показали невероятные фото полного солнечного затмения
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
Не вставала с кровати 3 года: американка похудела на 240 килограммов
Не вставала с кровати 3 года: американка похудела на 240 килограммов
Показали уникальное явление сияющих волн
Показали уникальное явление сияющих волн
Гвадалахару засыпало аномальным градом
Гвадалахару засыпало аномальным градом
Видео
Все видео
С флагом Украины: грузины устроили "теплый" прием россиянам
С флагом Украины: грузины устроили "теплый" прием россиянам
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи
Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 495
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1710
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1683
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2223
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11169
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1143
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 19:24

Террористы ИГИЛ могут восстановить силы

  Комментировать
Террористы ИГИЛ могут восстановить силы
Выход США из Сирии может помочь террористам. Фото: argumentua.com

Террористы ИГИЛ после выхода американских войск из Сирии могут собраться с силами и снова начать захватывать территории.

"Мы ожидаем, что эту слабину исправят коалиционные силы. И мы получаем очень обнадеживающие сигналы от них", - сказал представитель США в Сирии и коалиции по борьбе против Исламского государства Джеймс Джеффри, пишет Foreign Policy.

Ни одна союзная страна до сих пор не взяла на себя обязательство отправить дополнительные силы в Сирию. Это может дать возможность ИГИЛу возобновить свою деятельность, считает аналитик Центра стратегических и международных исследований Мелисса Далтон.

Первым шагом к увеличению участия партнеров США должно стать соглашение между Турцией и Сирийской демократическими силами о защите границы, считает она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии

В 2018 году большинство территорий ИГИЛа освободили от террористов. Сейчас боевики ведут партизанскую борьбу.

"Исламское государство начала реконструкцию ключевых возможностей в конце 2018 года, что позволит ей вести еще более агрессивные атаки в ближайшие месяцы", - говорится в отчете Института исследований войны.

Боевики "Исламского государства" объявили о создании своей провинции в Индии. Об этом заявили после боев с силами безопасности в регионе Кашмир.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Террористы ИГИЛ могут восстановить силы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 126552
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 29768
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 16345
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 13212
Новый образ первой леди всколыхнул сети
Новый образ первой леди всколыхнул сети
6
 Просмотров: 12015
Мир
Новым президентом европейского парламента стал бывший журналист
Новым президентом европейского парламента стал бывший журналист Просмотров: 216
Нашли очевидцев аварии российской субмарины - СМИ
Нашли очевидцев аварии российской субмарины - СМИ Просмотров: 3726
Крупнейший производитель машин в России остановил производство
Крупнейший производитель машин в России остановил производство Просмотров: 1656
В России засекретили информацию о гибели моряков на подводной лодке
В России засекретили информацию о гибели моряков на подводной лодке Просмотров: 513
Показали невероятные фото полного солнечного затмения
Показали невероятные фото полного солнечного затмения
20
 Просмотров: 7092
Больше всего комментируют
13
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
10
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
4
Гройсман раскритиковал партию Порошенко
3
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
3
На Майдане собрались протестующие против кандидатов в депутаты Клюева и Шария
Голосов: 51
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua