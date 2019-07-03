Террористы ИГИЛ могут восстановить силы

Выход США из Сирии может помочь террористам. Фото: argumentua.com

Террористы ИГИЛ после выхода американских войск из Сирии могут собраться с силами и снова начать захватывать территории.

"Мы ожидаем, что эту слабину исправят коалиционные силы. И мы получаем очень обнадеживающие сигналы от них", - сказал представитель США в Сирии и коалиции по борьбе против Исламского государства Джеймс Джеффри, пишет Foreign Policy.

Ни одна союзная страна до сих пор не взяла на себя обязательство отправить дополнительные силы в Сирию. Это может дать возможность ИГИЛу возобновить свою деятельность, считает аналитик Центра стратегических и международных исследований Мелисса Далтон.

Первым шагом к увеличению участия партнеров США должно стать соглашение между Турцией и Сирийской демократическими силами о защите границы, считает она.

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В 2018 году большинство территорий ИГИЛа освободили от террористов. Сейчас боевики ведут партизанскую борьбу.

"Исламское государство начала реконструкцию ключевых возможностей в конце 2018 года, что позволит ей вести еще более агрессивные атаки в ближайшие месяцы", - говорится в отчете Института исследований войны.

Боевики "Исламского государства" объявили о создании своей провинции в Индии. Об этом заявили после боев с силами безопасности в регионе Кашмир.