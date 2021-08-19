Террорист угрожает устроить взрыв возле Конгресса

Мужчина угрожает уничтожить два квартала в Вашингтоне. Фото: pexels.com

Возле Конгресса США неизвестный припарковал машину и угрожал устроить взрыв.

Полиция более 4 ч вела с ним переговоры, передает "Сегодня".

Террорист заявил, что если его застрелят, погибнут еще два квартала.

Правительственные кварталы у Капитолия перекрыла полиция. Ей помогают саперы и снайперы.

"Около 10:00 мужчина сообщил, что в машине, которая стоит возле библиотеки рядом со зданием Капитолия, есть взрывчатка. Всех сотрудников Капитолия и соседних зданий сразу эвакуировали через подземный тоннель. Кроме того, остановили несколько веток метро", - сообщила корреспондент.

Полиция уже установила личность мужчины в машине. Переговоры с ним продолжаются, его мотивы пока не известны.

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Сенаторов в здании Конгресса не было, у них сейчас каникулы.

Американец 27-летний Дэвид Кайл Ривз из штата Северная Каролина звонил в Белый дом и угрожал, что отрежет голову президенту США Джо Байдена. Суд предъявил мужчине обвинение в угрозах. Обвиняемого задержали за сознательные и преднамеренные угрозы обезглавить президента и причинить ему телесные повреждения.