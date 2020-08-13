"Террорист, диктатор, агрофюрер" - белорусы решают как называть Лукашенка

Белорусы в соцсети запустили опрос о том, как называть президента Александра Лукашенко.

Соответствующий опрос появилось в BK-сообществу STOP LUKA, где модераторы предложили своим читателям выбрать прозвище президента Беларуси, сообщает Белсат.

Его опубликовали после того, как модераторы выступили с предложением к СМИ прекратить называть Лукашенко президентом и дать ему другой "титул".

В опросе участие приняли более полутора тысяч читателей. Кроме версий модераторов сообщества назвать Лукашенко диктатором, террористом, фашистом, узурпатором, пользователи соцсети запропопувалы и свои варианты, например, фашист, таракан, сиплый самовыдвиженец и тому подобное.

Автор: STOP LUKA Опрос читателей в сообществе STOP LUKA

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В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста против результатов президентских выборов (по версии ЦИК, Лукашенко набрал на них 80% голосов). Протестующих разгонял ОМОН. За четыре дня в разных городах Беларуси были задержаны почти 7 тысяч человек, более 250 попали в больницы. Один человек погиб на акции протеста в Минске, второй — после задержания в Гомеле. Было возбуждено больше 20 дел о массовых беспорядках, хулиганстве и насилии в отношении сотрудников милиции.