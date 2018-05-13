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Теракт во Франции - СМИ сообщают о российском следе

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Теракт во Франции - СМИ сообщают о российском следе
Резню устроил чеченец. Фото: AFP

Резню на улицах Парижа устроил 20-летний житель Чечни, Россия.

Документы мужчина при себе не имел. Следователи официально идентифицировали его по отпечаткам пальцев, сообщает Europe 1.

Теракт произошел на летней площадке кафе. Посетители слышали, что террорист кричал "Аллах Акбар".

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Следователи пытаются восстановить путь террориста и его контакты.

МВД Франции проводит срочное совещание по вопросу теракта.

В результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека. Еще восемь человек получили ранения. Ответственность за нападение на прохожих в Париже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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