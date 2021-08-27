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пятница, 27 августа 2021 23:00

Теракт в Кабуле: обновили статистику погибших

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Теракт в Кабуле: обновили статистику погибших
В Кабуле погибли 200 людей. Фото: Reuters

Во время теракта в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 200 человек.

Такие обновленные данные обнародовал The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось о 170 жертвах.

Большинство погибших - афганцы. Также погибли 13 американских военных, два взрослых британца и один ребенок другого британского гражданина.

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26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт.

Это произошло через несколько часов после того, как правительства нескольких западных государств призвали своих граждан держаться подальше от аэропорта из-за угрозы нападения со стороны террористов.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Причастность ИГИЛ к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.

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Дата
27
августа

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