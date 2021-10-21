Телеканал в прямом эфире показал порно

Синоптик не подозревала, что транслируется на экране позади нее. Фото: скриншот с видео

В городе Спокани американского штата Вашингтон телеканал KREM показал в эфире порноролик во время прогноза погоды.

Курьезный инцидент произошел в выходной день. Видео для взрослых длилось 13 с. Транслировалось на мониторе за спиной ведущей Мишель Босс, пишет Daily Mail.

Она сообщила, что штат ожидал "несколько дополнительных дней хорошей погоды после замечательных выходных с умеренными температурами". И совсем не подозревала, что происходит в верхнем левом углу экрана.

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В тот же день представители телеканала извинились перед зрителями во время вечернего выпуска новостей.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы подобное больше не повторилось", - говорится в официальном заявлении.

Полиция тем временем расследует пикантный курьез.

"Инцидент вызвал многочисленные звонки от озабоченных граждан города и округа. Сейчас идет следствие. Виновных в инциденте пока не установили", - сообщила местная полиция.

В Новомичуринск Рязанской области РФ телезрителям вместо политического ток-шоу телеканала НТВ пришлось смотреть порнофильм. Трансляция фильма для взрослых продолжалась около часа, пока сбой не устранили.