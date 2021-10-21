Телеканал в прямом эфире показал порно

 
Ексклюзивы
1/5
"Сколько будут люди терпеть это унижение?": сегодня впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько будут люди терпеть это унижение?": сегодня впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 1431
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 648
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3052
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 810
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 468
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3807
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 864
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1179
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Фото
Все фото
8
5
8
6
18
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Смертельные наводнения в Индии и Непале: сотни погибших и раненых
Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото
Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото
Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые
Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые
В Японии начал извергаться вулкан
В Японии начал извергаться вулкан
Православные церкви и многоэтажки - показали фото Бухареста 1950-х годов
Православные церкви и многоэтажки - показали фото Бухареста 1950-х годов
Видео
Все видео
Телеканал в прямом эфире показал порно
Телеканал в прямом эфире показал порно
Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением
Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
В ход шли камни и бревна: польскую границу штурмовали нелегалы ​​из Беларуси
Окружение Земана подозревают в сливе секретной информации
Окружение Земана подозревают в сливе секретной информации
Грета Тунберг исполнила зажигательный хит
Грета Тунберг исполнила зажигательный хит
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1161
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 792
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5274
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 234
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 02:52

Телеканал в прямом эфире показал порно

  Комментировать
Телеканал в прямом эфире показал порно
Синоптик не подозревала, что транслируется на экране позади нее. Фото: скриншот с видео

В городе Спокани американского штата Вашингтон телеканал KREM показал в эфире порноролик во время прогноза погоды.

Курьезный инцидент произошел в выходной день. Видео для взрослых длилось 13 с. Транслировалось на мониторе за спиной ведущей Мишель Босс, пишет Daily Mail.

Она сообщила, что штат ожидал "несколько дополнительных дней хорошей погоды после замечательных выходных с умеренными температурами". И совсем не подозревала, что происходит в верхнем левом углу экрана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+

В тот же день представители телеканала извинились перед зрителями во время вечернего выпуска новостей.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы подобное больше не повторилось", - говорится в официальном заявлении.

Полиция тем временем расследует пикантный курьез.

"Инцидент вызвал многочисленные звонки от озабоченных граждан города и округа. Сейчас идет следствие. Виновных в инциденте пока не установили", - сообщила местная полиция.

В Новомичуринск Рязанской области РФ телезрителям вместо политического ток-шоу телеканала НТВ пришлось смотреть порнофильм. Трансляция фильма для взрослых продолжалась около часа, пока сбой не устранили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Телеканал в прямом эфире показал порно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 11250
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6435
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 5562
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 8 Просмотров: 5040
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 3807
Мир
Королеву Елизавету госпитализировали
Королеву Елизавету госпитализировали Просмотров: 63
Только через "Северный поток-2" - Путин прокомментировал увеличение поставок газа в Европу
Только через "Северный поток-2" - Путин прокомментировал увеличение поставок газа в Европу Просмотров: 369
Путин выступил против отмены права вето в Совбезе ООН
Путин выступил против отмены права вето в Совбезе ООН Просмотров: 729
Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением
Коронавирус лечит онкологию - Лукашенко выступил с абсурдным заявлением
 Просмотров: 729
Минимум шесть лет - премьер Грузии высказался о заключении Саакашвили
Минимум шесть лет - премьер Грузии высказался о заключении Саакашвили Просмотров: 216
Больше всего комментируют
8
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
4
Рейтинг Зеленского за месяц скатился вниз
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть
1
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
Голосов: 426
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть