Тела умерших от коронавируса выловили из реки

В Индии ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. От болезни ежедневно умирают тысячи людей - их не успевают хоронить. ФОТО: reuters.com

Трупы десятков человек были выброшены на берег священной в Индии реки Ганг. По предварительным данным, люди умерли от Covid-19. Сообщает BBC.

Тела были раздуты и частично сожжены. Они могли оказаться в водойме после кремации вдоль реки Ганг в Уттар-Прадеш.

Из-за роста числа смертей от коронавируса в Индии подняли стоимость кремации.

У людей нет денег на кремацию тел умерших родственников, рассказал местный житель Чандра Мохан.

Эксперты опасаются, что катастрофа в Индии из Covid-19 может быть страшнее, чем кажется.

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В индийских мегаполисах ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля. От болезни ежедневно умирают тысячи людей - их не успевают хоронить. Всемирная организация здравоохранения заявила, что вторая волна смертельного коронавируса в Индии была вызвана "идеальным" сочетанием массовых собраний, низким уровнем вакцинации и более заразными штаммами вируса.