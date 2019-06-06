Текст молитвы "Отче наш" изменят

Папа Франциск утверждает, что не Бог вводит людей в заблуждение, а дает им право выбора. Фото: 5.ua

В Ватикане одобрили смену текста самой известной молитвы в христианстве "Отче наш".

Такое разрешение официально дал Папа Римский Франциск, сообщает сайт Ucatholic.

Фразу "и не введи нас во искушение" в молитве заменят на "не дай нам поддаться искушению".

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По мнению католического лидера, предварительное формулирование предполагает, что именно Бог решает, привести нас в искушение или нет, а это не так.

"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам чувствовать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - отметил Франциск.

Франциск считает, что эти слова или подобные им должны применяться в молитве "Отче наш" во всем мире.

Папа Римский Франциск отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Такое поведение взволновала верующих, но им объяснили - понтифик просил не целовать его кольцо. Поэтому обижаться не стоит.