Текст молитвы "Отче наш" изменят

В Ватикане одобрили смену текста самой известной молитвы в христианстве "Отче наш".
Такое разрешение официально дал Папа Римский Франциск, сообщает сайт Ucatholic.
Фразу "и не введи нас во искушение" в молитве заменят на "не дай нам поддаться искушению".
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По мнению католического лидера, предварительное формулирование предполагает, что именно Бог решает, привести нас в искушение или нет, а это не так.
"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам чувствовать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - отметил Франциск.
Франциск считает, что эти слова или подобные им должны применяться в молитве "Отче наш" во всем мире.
Папа Римский Франциск отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Такое поведение взволновала верующих, но им объяснили - понтифик просил не целовать его кольцо. Поэтому обижаться не стоит.
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