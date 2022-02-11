Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять

Танки РФ застряли в грязи под Ростовом. Фото: скриншот с видео

В сети появилось видео якобы с российскими танками, застрявшими в грязи.

Ролик опубликовал пользователь TikTok 10 февраля.

На кадрах видно, что в грязи застрял не один, а сразу несколько танков. Их пробует высвободить экскаватор.

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"Говорят, танки не буксуют и не застревают, бл*дь. Чуть не доехали. Вот так...", - говорит на видео очевидец.

Автор ролика не указал, где произошел инцидент. Пользователи соцсети утверждают, что это сняли в Ростовской области.

Ранее в сети обнародовал видео, снятое, скорее всего, также в одном из лагерей военных РФ в Ростовской области. На кадрах видно, что солдаты идут по сплошному болоту.