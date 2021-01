Танцевала танец с TikTok и рассказала о личном: королеву Англии Елизавету II подменили

Фейковая королева Великобритании Елизавета II выступила с речью на телевизионных экранах страны. Монархиню создали с помощью искусственного интеллекта, чтобы продемонстрировать, как легко распространять дезинформацию.

Об этом сообщил телеканал CNN.

По традиции королева поздравляет граждан с новогодними праздниками. На одном из каналов после обычной речи состоялось выступление цифровой Елизаветы II.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Темнокожая модель сыграет королеву Англии

"То ли мы видим и слышим, всегда то, что кажется?", - спросила королева с искусственным интеллектом.

Фальшивая монархиня откровенно рассказывала о личных делах и исполнила танец с TikTok.

"Технология Deepfake - это новый рубеж в битве между дезинформацией и истиной. Нынешнее альтернативное рождественское обращение, произнесла одна из самых знакомых и доверенных деятельниц страны, является мощным напоминанием о том, что мы больше не можем доверять своим глазам", - заявил директор программы "Программа 4" Ян Кац.

A digitally created fake Queen Elizabeth II danced across TV screens on Christmas as part of a British broadcaster's warning against the proliferation of misinformation https://t.co/IR59fAVIso pic.twitter.com/XhhtO84pV7