Талибы запретили женщинам учиться и работать в университете

Афганкам запретили учиться и работать в университете. Фото: pixabay.com

Новый ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гейрат запретил женщинам преподавать или учиться в этом вузе.

"До тех пор, пока реальное исламское среда не будет обеспечено для всех, женщинам не позволят поступать в университет или работать там. Ислам превыше всего", - написал он в Twitter.

Позже Гейрат пояснил, что речь идет не о постоянном, а временном запрете: "Я имел в виду, что пока мы не создадим исламское среду, женщинам придется оставаться дома".

Слова Гейрата противоречат заявлениям нового афганского министра высшего образования Абдула Баки Хаккани. В середине сентября он обещал, что женщины смогут учиться в высших учебных заведениях, но отдельно от мужчин и будут носить традиционную мусульманскую женскую одежду, закрывающую все тело и лицо.

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18 сентября талибы запретили девочкам посещать среднюю школу - с шестого по 12-й классы. Ребятам разрешили продолжить учебу.

Новый министр обороны Афганистана Мавлави Якуб запретил боевикам "Талибана" делать селфи и носить белые кроссовки. Запреты вступили в силу после того, как боевики после захвата столицы Кабула стали массово фотографироваться с "трофеями" во время развлечений. Министр обороны заявил, что селфи являются угрозой безопасности должностных лиц "Талибана" и наносят ущерб статусу, "достигнутому кровью мучеников". А белые кроссовки являются вредной западной модой, как и волосы длиной до плеч.