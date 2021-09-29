Талибы запретили женщинам учиться и работать в университете

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 882
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 369
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1530
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 963
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 819
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1260
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1278
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 702
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2196
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Фото
Все фото
8
7
4
5
4
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Остров Крит всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке
Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке
Видео
Все видео
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
Изъяли 2,6 тонны кокаина. Силовики восьми стран провели масштабную спецоперацию
Изъяли 2,6 тонны кокаина. Силовики восьми стран провели масштабную спецоперацию
Студент, кинувшей яйцо в президента Макрона, попал в психбольницу
Студент, кинувшей яйцо в президента Макрона, попал в психбольницу
В России пешеходный мост обрушился на автомобили: есть погибшие
В России пешеходный мост обрушился на автомобили: есть погибшие
У Макрона бросили предмет, похожий на яйцо
У Макрона бросили предмет, похожий на яйцо
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 423
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1647
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3474
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 306
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
среда, 29 сентября 2021 07:38

Талибы запретили женщинам учиться и работать в университете

  Комментировать
Талибы запретили женщинам учиться и работать в университете
Афганкам запретили учиться и работать в университете. Фото: pixabay.com

Новый ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гейрат запретил женщинам преподавать или учиться в этом вузе.

"До тех пор, пока реальное исламское среда не будет обеспечено для всех, женщинам не позволят поступать в университет или работать там. Ислам превыше всего", - написал он в Twitter.

Позже Гейрат пояснил, что речь идет не о постоянном, а временном запрете: "Я имел в виду, что пока мы не создадим исламское среду, женщинам придется оставаться дома".

Слова Гейрата противоречат заявлениям нового афганского министра высшего образования Абдула Баки Хаккани. В середине сентября он обещал, что женщины смогут учиться в высших учебных заведениях, но отдельно от мужчин и будут носить традиционную мусульманскую женскую одежду, закрывающую все тело и лицо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах

18 сентября талибы запретили девочкам посещать среднюю школу - с шестого по 12-й классы. Ребятам разрешили продолжить учебу.

Новый министр обороны Афганистана Мавлави Якуб запретил боевикам "Талибана" делать селфи и носить белые кроссовки. Запреты вступили в силу после того, как боевики после захвата столицы Кабула стали массово фотографироваться с "трофеями" во время развлечений.

Министр обороны заявил, что селфи являются угрозой безопасности должностных лиц "Талибана" и наносят ущерб статусу, "достигнутому кровью мучеников". А белые кроссовки являются вредной западной модой, как и волосы длиной до плеч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Талибы запретили женщинам учиться и работать в университете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

Религиозный памятник превратили в музей

"Бавария" не пустила "Динамо" в финал Лиги чемпионов

Самое читаемое
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 20295
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 9882
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 9099
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
5
 Просмотров: 8550
В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных
В университете Богомольца прокомментировали скандал вокруг отчисления невакцинированных Просмотров: 4815
Мир
Папа Римский планирует визит в Украину
Папа Римский планирует визит в Украину Просмотров: 36
Назвали страны, где больше всего больных Covid-19
Назвали страны, где больше всего больных Covid-19 Просмотров: 144
В США написали книгу о лживом поведении Трампа, вспомнили и Путина
В США написали книгу о лживом поведении Трампа, вспомнили и Путина Просмотров: 180
В России зафиксировали очередной рекорд Covid-смертности
В России зафиксировали очередной рекорд Covid-смертности Просмотров: 270
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
В ЗЕ!команде Разумкову говорили "посылать нах***" другие фракции
1
Усик объяснил, почему перешел на украинский язык перед боем с Джошуа
1
"Добрий день" или "доброго дня" - как правильно здороваться
Голосов: 93
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть