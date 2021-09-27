Талибам запретили делать селфи и носить белые кроссовки

Власти запретили боевикам делать Селфи. Фото: АР

Новый министр обороны Афганистана Мавлави Якуб запретил боевикам "Талибана" делать селфи и носить белые кроссовки.

Запреты вступили в силу после того, как боевики после захвата столицы Кабула стали массово фотографироваться с "трофеями" во время развлечений. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Талибы также демонстрировали свои развлечения на аттракционах с оружием в руках, что вызвало гнев властей.

Министр обороны заявил, что селфи являются угрозой безопасности должностных лиц "Талибана" и наносят ущерб статусу, "достигнутому кровью мучеников".

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По словам Якуба, белые кроссовки являются вредной западной модой, как и волосы длиной до плеч.

"Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима. Если мы продолжим вести себя так, не дай Бог, мы потеряем нашу исламскую систему", - сказал Якуб.

"Талибан" показал четыре тела предполагаемых похитителей и повесил одно из них на подъемном кране, на городской площади в западном афганском городе Герат. Талибы говорят, что публичное повешения предназначены для сдерживания "преступников".