Талибы захватили столицу провинции

Захватили город Кундуз на севере Афганистана. Фото: Reuters

Талибы захватили город Кундуз на севере Афганистана.

Город имеет важное стратегическое значение. Автомагистрали соединяют его с другими крупными городами, включая столицу Кабул, передает BBC.

Талибы захватили все районы города, кроме аэропорта, говорит местные власти. В городе начались пожары.

Кундуз стал третьей столицей провинции, которая сдалась талибам. Это стало их самой большой победой за последние недели.

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Кундуз - ворота в северные провинции. Рядом расположена граница с Таджикистаном.

США покидают Афганистан после 20 лет войны в этой стране. Президент Джо Байден заявил, что вывод войск завершится до 31 августа. Раньше планировали сделать это до 11 сентября. Параллельно террористы из "Талибана" захватывают страну, вытесняя правительственные силы. Согласно данным талибов, они захватили 85% страны. Кабул говорит о трети территории. Афганские военные, которые так долго сдерживали боевиков в горах, бегут.