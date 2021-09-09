Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли

Фото: Twitter / NorwayAmbIran

Талибы вошли в посольство Норвегии в Кабуле.

"Сказали, что вернут посольство нам позже. Потому что сначала надо разбить бутылки с вином и уничтожить детские книги. Оружие, очевидно, не так опасна", - написал посол Норвегии в Иране Сигвальд Хауге в Twitter.

Сотрудники посольств Дании и Норвегии эвакуировались за день до захвата Кабула талибами. Они буллы вынуждены оставить вещи.

На фото талибы ломают CD-диск с рождественскими песнями и с мультфильмом "Курт становится злым". Рассматривают лыжи.

Они со стен сняли картины, из подвала достали коллекцию вин посла.

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В МИД сообщили, что все важные документы и оборудование уничтожили задолго до эвакуации. В Норвегию забрали портрет короля Харальда.

3 сентября "Талибан" взял под контроль провинцию Панджшер - последний регион, который содержался ополчением под командованием полевого командира Ахмада Масуда. 7 сентября талибы создали в Афганистане временное правительство. Им будет управлять один из их основателей Мохаммад Хасан Ахунд.