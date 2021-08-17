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вторник, 17 августа 2021 19:42

"Талибы скармливают жертв собакам", - пострадавшая от "Талибана"

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&quot;Талибы скармливают жертв собакам&quot;, - пострадавшая от &quot;Талибана&quot;
Хатера подверглась жестоким пыткам со стороны трех талибов, когда была на втором месяце беременности / Daily Star

Афганка, которая бежала в Индию, рассказала свою историю, как в конце прошлого года на нее напали талибы, восемь раз выстрелили, порезали ножом, а затем выкололи глаза. Но женщина выжила и убежала заграницу.

Нападения на 33-летнюю Хатеру инициировал бывший талиб, которому она чем-то не понравилась. Во время нападения женщина была на втором месяце беременности. Об этом пишет Daily Star.

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Девушка жила в афганской провинции Газни. По пути домой с работы она оказалась в окружении трех талибов, которые, проверив ее документы, восемь раз выстрелили. Потом нанесли ножевые ранения по телу, а также выкололи ей глаза. Сейчас она живет в индийской столице Нью-Дели со своим малышом и мужем.

"Талибы сначала мучают женщин, а затем выбрасывают тела в качестве устрашения. Иногда тела жертв скармливают собакам. Мне повезло, что выжила. Нужно жить в Афганистане при талибах, чтобы представить, какой ад постиг сейчас там женщин, детей и меньшинства. Для талибов женщины - не люди, а просто мясо и плоть, которые нужно бить. Талибы не разрешают нам посещать врачей-мужчин, и в то же время не разрешает женщинам учиться и работать. Итак, что остается женщине? Умирать?", - рассказала Хатера.

"Талибан" объявил, что они "смягчили свою позицию" в отношении женщин, но по-прежнему твердо отказывают девочкам в получении образования после 12 лет. Они также дали понять, что хотят запретить женщинам работать, но могут изменить закон, согласно которому женщин не могут выходить на улицу без сопровождения мужчин.

Хатера - мать пятерых детей. Теперь ее отец займется четырьмя детьми, которые остались дома с родственниками.

"Талибы" убили мать на глазах ее четверых детей. Об этом 17 августа сообщила дочь убитой.

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