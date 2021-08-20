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пятница, 20 августа 2021 13:20

Талибы расстреливают и мучают до смерти представителей меньшинств

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Талибы расстреливают и мучают до смерти представителей меньшинств
Хазарейцы традиционно живут в гористой центральной части Афганистана / Getty Images

"Талибы" убили и жестоко замучили несколько членов хазарейского меньшинства в Афганистане, сообщают правозащитники из Amnesty International.

Свидетели предоставили ужасающие даные об убийствах, которые произошли в начале июля в провинции Газни. После захвата столицы Афганистана Кабула в воскресенье, 15 августа, талибы пытались создать более сдержанный образ. Но Amnesty International заявила, что этот инцидент был "ужасающим свидетельством" методов правления талибов. Об этом пишет ВВС.

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Хазарейцы - третья по величине этническая группа Афганистана, около 10% из 40 млн населения страны. В основном они исповедуют шиитский ислам и сталкиваются с длительной дискриминацией и преследованием в преимущественно суннитском Афганистане и Пакистане. Пережили жестокие репрессии во время первого правления талибов в 1996-2001 годах

В опубликованном отчете Amnesty говорится, что девять мужчин хазарейцев убили 4-6 июля в районе Малистан. Правозащитники опросили очевидцев и изучили фото, сделанные после убийств.

Жители деревни заявили, что они сбежали в горы, когда усилились боевые действия между правительственными войсками и талибами. Когда некоторые из них вернулись в деревню Мундарахт за продуктами, то узнали, что талибы разграбили их дома и ждут их. Отдельно попали в засаду несколько мужчин, которые проезжали через деревню по пути домой. В общей сложности, шесть человек застрелили. Некоторых в голову. Троих замучили до смерти. Одного задушили собственным шарфом, и перерезали мышцы руки. Другого разрубали на куски.

Один из очевидцев спросил боевиков, почему так зверски относиться к своему народу.

"Когда наступает время конфликта, все умирают, неважно, есть ли у вас оружие или нет. Сейчас время войны", - сказал талиб.

"Хладнокровная жестокость этих убийств является напоминанием о прошлых "достижениях" талибов и ужасающим показателем того, что может принести их правление. Эти целенаправленные убийства являются доказательством, что этнические и религиозные меньшинства по-прежнему подвергаются особому риску при талибах в Афганистане", - заявила генсек Amnesty Агнес Калламар.

Она добавила, что услуги мобильной связи отключены во многих районах, захваченных талибами, и поэтому информация об убийствах до сих пор не просочилась. Правозащитники призвали ООН расследовать и защитить тех, кто в опасности.

Талибы были известны своим жестоким правлением в Афганистане, лишившим женщин и этнические меньшинства их прав, прежде чем их разбила коалиция под руководством США в 2001 году.

На пресс-конференции после захвата Кабула талибы пообещали, что не будут мстить тем, кто работал с американскими силами, и что они предоставят женщинам права в соответствии с законами шариата.

Но в документе ООН содержится предупреждение, что талибы уже ходят по домам в поисках людей, которые работали на силы НАТО или афганское правительство.

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