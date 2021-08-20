"Талибан" охотится на людей, сотрудничавших с НАТО или США: ранее им обещали амнистию

"Талибан" преследует людей, которые работали с НАТО или США. Фото: Reuters

Боевики исламистского движения "Талибан" начали преследование людей в Афганистане, ранее сотрудничавших с силами НАТО или США. Хотя обещали им амнистию.

Об этом сообщило издание BBC со ссылкой на разведывательную информацию ООН.

Талибы запугивают афганцев и иностранцев, которые до сих пор находятся на территории страны. Боевики могут найти членов их семей и угрожать им убийством.

Ищут также и среди лиц, собравшихся в аэропорту Кабула в надежде покинуть страну.

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Также боевики уже вербуют информаторов для работы с новым террористическим режимом в Афганистане.

Особая опасность угрожает тем, кто занимал важные посты в армии, полиции или следственных органах. Талибы подготовили специальные досье на таких лиц.

19 августа, в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи, боевики "Талибана" объявили о создании "Исламского Эмирата Афганистан". "Исламский Эмират" якобы хочет сформировать дружеские дипломатические и торговые отношения со всеми странами мира.