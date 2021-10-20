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среда, 20 октября 2021 12:47

Талибы прилетели в Москву на переговоры

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Талибы прилетели в Москву на переговоры
В РФ "Талибан" остается запрещенной организацией. Фото: Reuters

Представители талибов прилетели в Москву на встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Встреча проходит в "Президент-отеле", передает ТАСС.

Делегацию возглавил заместитель председателя временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. В нее вошло несколько министров. Среди них министр иностранных дел Амир Хан Моттаки.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что вопрос признания правительства талибов не будут обсуждать в московском формате. Заявил, что "Талибан" не обращался к Кремлю за военной помощью.

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МИД РФ сообщил, что во время третьего заседания планируют обсудить перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства. Обсудят предотвращение гуманитарного кризиса в Афганистане. Примут совместное заявление.

Россия пригласит представителей талибов на международные переговоры по Афганистану, которые планирует провести в Москве 20 октября.

Переговоры состоятся после саммита G20 по Афганистану 12 октября.

В последнее время Москва начала сотрудничать с "Талибаном", но не признала группировку, запрещенную в России как "террористическую". В отличие от стран Запада, которые поспешили эвакуировать дипломатов после прихода талибов, Россия сохранила посольство в Кабуле.

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