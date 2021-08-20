Талибы обратились к миру с просьбой о помощи

В обмен талибы предлагают полезные ископаемые Афганистана. Фото: Reuters

"Талибан" просит международной помощи для восстановления Афганистана.

В обмен талибы готовы предложить иностранцам доступ к природным ресурсам страны, сообщает "Укрінформ".

Об этом заявил пресс-секретарь катарского офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин.

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"Мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием и другими отраслями. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые. Это наше общее приглашение для всех стран, и мы будем благодарны любой стране за помощь нам в этот решающий момент нашей истории", - сказал он.

Боевики исламистского движения "Талибан" начали преследование людей в Афганистане, которые ранее сотрудничали с силами НАТО или США. Хотя обещали им амнистию. Талибы запугивают афганцев и иностранцев, которые до сих пор находятся на территории страны. Боевики могут найти членов их семей и угрожать им убийством.