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пятница, 28 мая 2021 08:00

Талибы напали на две мечети и больницу, и убили более сотни неверных мусульман

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Талибы напали на две мечети и больницу, и убили более сотни неверных мусульман
Пакистанский гражданский проходит мимо мечети мусульман-ахмади после нападения талибов 28 мая 2010 года в Лахоре / Getty Images

28 мая 2010-го, когда пятничная молитва в мечетях подходила к концу, в пакистанском Лахоре семь террористов с оружием, гранатами и поясами смертников ворвались в две многолюдные мечети мусульман-ахмади и открыли огонь, убив 94 и ранив более 120 человек.

В мечети Байт-уль-Нур люди спасались бегством, когда вошли трое боевиков из АК-47 и гранатами. Они открыли огонь по сотрудникам службы безопасности и прихожанам. Атака продолжалась более часа, нападавшие стреляли в испуганную толпу. Погибли 27 человек.

В нескольких километрах оттуда, недалеко от главного железнодорожного вокзала, еще трое нападавших ворвались в мечеть Дар-уль-Закир с теми же намерениями. Они обстреляли прихожан и взяли в заложники несколько человек. Три часа продолжалась перестрелка между полицией и террористами. Затем двое нападавших взорвали пояса смертников. В результате погибли 67 человек.

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Ужас для тех, кто выжил, не истек в день нападения на мечети. Несколько дней после этого боевики напали на отделение интенсивной терапии больницы в Лахоре, где выздоравливали пострадавшие и один из террористов. Еще 12 человек, в том числе, полицейские и персонал больницы, погибли. Нападавшие скрылись. Провинциальный глава местных талибов взял ответственность за все атаки.

Хотя инциденты стали ужасной неожиданностью, глава одной из мечетей города заявил, что за несколько недель до нападения ему угрожали по телефону. Когда главы мечети обратились в полицию с просьбой о дополнительных мерах безопасности, то не получили ответа.

К сожалению, угрозы и насилие не что-то новое для мусульман-ахмади, которых всегда дискриминируют большинство мусульманских течений. С начала зарождения движения в конце XIX века, многие мусульмане считали и считают, что верования ахмади противоречит исламу. По этой причине они становятся жертвами насилия.

Хотя Ахмади считают себя мусульманами, пакистанские законы их не признают. Даже такое простое действие, как объявление себя мусульманином, по некоторым мусульманским законам считается богохульством и может караться штрафом, лишением свободы или смертью. Консерваторы-мусульмане-сунниты возглавили кампанию остракизма относительно ахмадийцив, а суннитские экстремисты сделали их целями для насилия.

Хотя пакистанские министры, политики и другие выдающиеся деятели осудили нападавших и их действия, ни один не был на похоронах жертв. Вероятно, из-за опасений политической и религиозной реакции за публичную поддержку секты, которую многие осуждают.

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Дата
28
мая

Талибы напали на две мечети и больницу, и убили более сотни неверных мусульман

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