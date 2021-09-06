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понедельник, 06 сентября 2021 12:28

"Талибан" объявил об окончании войны в Афганистане

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&quot;Талибан&quot; объявил об окончании войны в Афганистане
Члены спецназа разведки Талибана охраняют военный аэродром в Кабуле. Фото: Reuters

Движение боевиков "Талибан" полностью захватило последнюю провинцию Афганистана Панджшери, которую раньше талибы не контролировали . Также они объявили о завершении войны.

Об этом сообщило издание Tolo News.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид провел пресс-конференцию и заявил о завершении военных действий в Афганистане.

Панджшери была последней из 34 афганских провинций, которая продолжала противостоять навязанной власти талибов.

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Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет активную борьбу с "Талибаном". Они отрицают полный захват провинции.

Сопротивление до сих пор контролирует несколько районов Панджшерской долины, заявил представитель фронта Али Назари. Бойцы фронта продолжают противостояние.

Фронт сопротивления сообщил о разгроме группировки талибов в северо-восточной части Панджшери. В других частях долины ситуация находится под полным контролем бойцов фронта, выступающих против талибов.

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Дата
06
сентября

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