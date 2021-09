"Талибан" объявил об окончании войны в Афганистане

Движение боевиков "Талибан" полностью захватило последнюю провинцию Афганистана Панджшери, которую раньше талибы не контролировали . Также они объявили о завершении войны.

Об этом сообщило издание Tolo News.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид провел пресс-конференцию и заявил о завершении военных действий в Афганистане.

Панджшери была последней из 34 афганских провинций, которая продолжала противостоять навязанной власти талибов.

Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет активную борьбу с "Талибаном". Они отрицают полный захват провинции.

Сопротивление до сих пор контролирует несколько районов Панджшерской долины, заявил представитель фронта Али Назари. Бойцы фронта продолжают противостояние.

Zabihullah Mujahid, the spokesman of the Taliban, in a press conference in Kabul said the war has ended and they hope to have a stable Afghanistan and anyone who take up arms is the enemy of the people and the country.#TOLOnews pic.twitter.com/NRpGEs6vfG