Такие потери армия РФ еще не несла: назвали количество ликвидированных оккупантов

Более 1000: в ВСУ рассказали о потерях войск России 25 февраля. Фото: Фото: facebook.com/mod.mil.rus

По состоянию на 25 февраля количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более 1 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Отмечается, что такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не несла за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.

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"Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", - подчеркнули в сообщении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за первые сутки российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих и еще 316 получили ранения. В результате российского вторжения в Украину погибли по меньшей мере 25 гражданских, еще 102 получили ранения, свидетельствуют данные Организации объединенных наций. Но эти данные приблизительны. Реальные цифры погибших и раненых могут быть в разы больше. Среди погибших мирных жителей в результате нападения России есть дети.