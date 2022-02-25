Такие потери армия РФ еще не несла: назвали количество ликвидированных оккупантов

По состоянию на 25 февраля количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более 1 тыс. человек.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
Отмечается, что такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не несла за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.
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"Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", - подчеркнули в сообщении.
Президент Владимир Зеленский заявил, что за первые сутки российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих и еще 316 получили ранения.
В результате российского вторжения в Украину погибли по меньшей мере 25 гражданских, еще 102 получили ранения, свидетельствуют данные Организации объединенных наций. Но эти данные приблизительны. Реальные цифры погибших и раненых могут быть в разы больше.
Среди погибших мирных жителей в результате нападения России есть дети.
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