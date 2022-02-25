Российские ДРГ могут начинять взрывчаткой игрушки

Предметы со взрывчаткой могут разбросаться по улицам.

Украинцев предупредили, что российские диверсанты могут начинять взрывчаткой мобильные телефоны и игрушки.

Сообщения опубликовала Одесская облгосадминистрация.

Людей призывали быть внимательными и осторожными.

"Диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, начиненные взрывчаткой.

Ни в коем случае не прикасайтесь к этим вещам и не поднимайте. Предупредите об этом ваших детей и близких!" - обратилась власть к жителям области.

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Показали номера автомобилей, из которых расставляют маяки для наведения вражеских ракет на объекты украинских городов.

Полиция в Киевской области задержала российского диверсанта - протоиерея УПЦ МП.