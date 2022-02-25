Российские ДРГ могут начинять взрывчаткой игрушки

Украинцев предупредили, что российские диверсанты могут начинять взрывчаткой мобильные телефоны и игрушки.
Сообщения опубликовала Одесская облгосадминистрация.
Людей призывали быть внимательными и осторожными.
"Диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, начиненные взрывчаткой.
Ни в коем случае не прикасайтесь к этим вещам и не поднимайте. Предупредите об этом ваших детей и близких!" - обратилась власть к жителям области.
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Показали номера автомобилей, из которых расставляют маяки для наведения вражеских ракет на объекты украинских городов.
Полиция в Киевской области задержала российского диверсанта - протоиерея УПЦ МП.
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