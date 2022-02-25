Показали машины, расставляющие маяки для наведения российских ракет

Маяки для наведения вражеских ракет на объекты украинских городов расставляют машины с внутренними украинскими госзнаками.
Об этом сообщает Telegram Оперативно ВСУ.
Удалось идентифицировать три транспортных средства.
"Эти машины ставят метки по Киеву. Просим распространить", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве обезвредили российских диверсантов
Оккупанты устанавливают специальные маяки для наведения ракет на земле.
Их нужно ломать или сообщать о таких "находках" в Национальную полицию Украины.
×
Комментарии