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пятница, 25 февраля 2022 11:47

Спецтема: Напад Росії на Україну

Показали машины, расставляющие маяки для наведения российских ракет
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Маяки для наведения вражеских ракет на объекты украинских городов расставляют машины с внутренними украинскими госзнаками.

Об этом сообщает Telegram Оперативно ВСУ.

Назвали машины, которые заметили при установке маяков для наведения ракет
Фото: t.me/operativnoZSU
Назвали машины, которые заметили при установке маяков для наведения ракет
Назвали машины, которые заметили при установке маяков для наведения ракет
Назвали машины, которые заметили при установке маяков для наведения ракет

Удалось идентифицировать три транспортных средства.

"Эти машины ставят метки по Киеву. Просим распространить", - говорится в сообщении.

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Оккупанты устанавливают специальные маяки для наведения ракет на земле.

Их нужно ломать или сообщать о таких "находках" в Национальную полицию Украины.

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