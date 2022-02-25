Показали машины, расставляющие маяки для наведения российских ракет

Маяки для наведения вражеских ракет на объекты украинских городов расставляют машины с внутренними украинскими госзнаками.

Об этом сообщает Telegram Оперативно ВСУ.

Фото: t.me/operativnoZSU

Удалось идентифицировать три транспортных средства.

"Эти машины ставят метки по Киеву. Просим распространить", - говорится в сообщении.

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Оккупанты устанавливают специальные маяки для наведения ракет на земле. Их нужно ломать или сообщать о таких "находках" в Национальную полицию Украины.