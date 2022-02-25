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пятница, 25 февраля 2022 06:28

Спецтема: Напад Росії на Україну

Оккупанты расставляют маяки для наведения ракет. Их нужно ломать – полиция
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Оккупанты устанавливают на земле специальные маяки для наведения ракет.

Их нужно выводить из строя или сообщать о таких "находках" в Национальную полицию Украины, говорится в сообщении на фейсбук-странице Отделения полиции 2 Ровенского РУП ГУНП в Ровенской области.

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Накануне украинцев попросили засыпать землей цветные метки, которые оккупанты оставляют на украинских дорогах, чтобы лучше ориентироваться в местности.

Подобные метки оккупанты наносят на украинские дороги, чтобы лучше ориентироваться на местности. Рисунок нужно засыпать землей
Фото: facebook.com

Россия разворачивает мобильные крематории, чтобы сжигать тела своих погибших солдат. Агрессору нужны такие установки, чтобы скрывать свои настоящие потери.

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