Россия будет сжигать тела своих солдат - СМИ

Россияне будут сжигать солдат в крематориях, чтобы скрыть свои реалье потери. ФОТО: pexels.com

Россия разворачивает мобильные крематории, чтобы сжигать тела своих погибших солдат.

Установки монтируют на транспорте, сообщает The Telegraph.

Агрессору нужны такие крематории, чтобы скрывать свои настоящие потери.

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что за первые сутки оккупации враг потерял около 400 солдат. Среди украинских защитников погибли 137 солдат и офицеров. Еще 316 были ранены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует новые удары по городам Украины и отмечает, что следующие двое суток будут решающими. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".