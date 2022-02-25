Российский диверсант оказался батюшкой церкви страны-агрессора - фото

Автор: Bellingcat Российским диверсантом в Гостомеле под Киевом оказался украинский священник

Полиция Киевской области задержала российский диверсант. Им оказался протоиереей УПЦ МП Михаил Павлушенко. Захватили у сбитого нашими воинами вертолета из России.

Сначала о задержании диверсанта сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, задержанный "старался прикинуться украинцем".

У диверсанта обнаружили записи и специальные приборы, "свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам", - написал Геращенко на странице Facebook.

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История заинтересовала расследователей Bellingcat, попытавшихся идентифицировать задержанного. Для этого пользовались возможностями русского сайта распознавания лица Findclone. Он создан на основе собранных данных российской соцсети ВКонтакте, а также сайта распознаванием лица Pimeyes. Как оказалось, оба сайта указывали на одного и того же священника, когда искали лицо пленника. Так задержанным пособником оккупантов оказался украинский священник по имени Михаил Павлушенко

Противовоздушная оборона Украины (ПВО) вчера уничтожила три вертолета российского врага в Гостомеле и один в Межигорье Киевской области.