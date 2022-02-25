ООН назвала количество гражданских украинцев, погибших после вторжения России

ООН: в Украине убиты как минимум 25 мирных жителей, больше 100 ранены. Фото: pixabay.com

В результате российского вторжения в Украину погибли по меньшей мере 25 гражданских, еще 102 получили ранения.

Об этом сообщил Sky News со ссылкой на данные Организации объединенных наций, передает meduza.

Но эти данные приблизительны. Реальные цифры погибших и раненых могут быть в разы больше.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что за первые сутки российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих и еще 316 получили ранения.

Среди погибших мирных жителей в результате нападения России есть дети.

Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около 4:00 враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Дом пылал, есть угроза разрушения. ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области. Это наиболее опасные направления – северо-западнее Киева.