Так выглядит конец света: показали последствия торнадо, который свирепствует в Штатах

Фото: Melissa Gregory

На юг США обрушился торнадо и сильные ветра. Погибли по меньшей мере 11 человек.

Ветер разрушил много домов, переворачивал автомобили и привел к отключению электроэнергии, сообщает USA Today.

Среди погибших - два человека с Луизианы, чей жилой контейнер разрушил штормовой ветер. В Техасе пожарного и полицейского сбил автомобиль, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще три человека погибли в Алабаме.

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Сотни авиарейсов отменены или задержаны.

Национальная службы погоды заявляет, что более 18 млн человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, там возможны торнадо и подтопления в результате ливней. Ожидается, что стихии также затронут восток и север США.

Метеоролог-экстремал из США Род Тиммер на видео показал, как выглядит торнадо изнутри. Мужчина работает в погодном сервисе AccuWeather, поэтому регулярно снимает буйства стихий.