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пятница, 29 октября 2021 06:23

Тайвань впервые признал присутствие американских войск

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Тайвань впервые признал присутствие американских войск
Цай Инвень признала присутствие инструкторов США. Фото: Reuters

На Тайване впервые подтвердили присутствие американских войск.

Лидер непризнанной страны Цай Инвень впервые в истории призналась о присутствии американских военных инструкторов, сообщает CNN.

В 1979 году последний официальный гарнизон США покинул остров. Тогда Вашингтон признал китайское правительство в Пекине. В прошлогодних сообщениях СМИ говорилось о небольших развертываниях.

Цай Инвень не указала точное количество войск.

"Это не так много, как люди думали", – сказала она.

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В начале 2020 года американская армия опубликовала видео, как спецназ армии США тренирует солдат на Тайване. В ноябре 2020 года министерство обороны Тайваня объявило, а затем опровергло информацию об этом.

В сентябре президент США Джо Байден во время телефонного разговора предложил китайскому лидеру Си Цзиньпиню встретиться, но не получил утвердительного ответа.

Лидер КНР настоял на том, чтобы Штаты сначала заочно улучшили отношения с Пекином.

15 сентября США, Великобритания и Австралия подписали пакт о противодействии Китаю. Президент США Джо Байден, к которому присоединились премьер Австралии Скотт Моррисон и его британский коллега Борис Джонсон, считают, что три страны предпринимают исторический шаг для углубления сотрудничества.

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