Таиланд откроет для туристов острова

Украинским путешественникам в Таиланде все еще нужно проходить обязательный 14-дневный карантин.

Таиланд откроет для туристов сразу четыре острова. С 1 июля въезд для вакцинированных путешественников откроют на Самуи, Пхукет, Ко Тао и Пханган, сообщает "РБК-Україна"

План по восстановлению туризма продвигается параллельно с вакцинацией в стране.

Запланированное повторное открытие провинций Пхукет и Сураттхани по словам чиновников страны "остается неизменным". Несмотря на то, что там продолжают фиксировать новые случаи Covid-19 (в прошлый понедельник зафиксировали более 4 тыс. новых случаев заболевания и 35 смертей от коронавируса).

В тамошнем Центре управления ситуацией с Covid-19 заявили, что открытие Пхукета и Сураттхани (острова Самуи и Панган) с 1 июля не отменяется: в обоих провинциях новых случаев коронавируса - единицы (1-9 в день).

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Туристы, которые хотят посетить острова Самуи, Ко Панган и Ко Тао, должны придерживаться дополнительных ограничений.

Нужно будет проводить первые три дня только на территории отеля, прежде чем путешествовать по закрытым маршрутам на Самуи. Это будет разрешено с 4 по 7 день пребывания. А с 8 по 14 дни позволят поехать на Ко Панган и Ко Тао.

Согласно данным на сайте Министерства иностранных дел Украины, украинским путешественникам в Таиланде все еще нужно проходить обязательный 14-дневный карантин за свой счет.

Также нужно получить сертификат на въезд (Certificate of Entry). Пока данные об особенностях въезда на отдельные острова Таиланда на сайте МИД отсутствуют.

Кроме того, въезд в страну для украинских граждан является визовым.

Со 2 июля иностранцам и лицам без гражданства, которые въезжают в Украину из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на их территории не менее семи дней в течение последних двух недель, надо будет сдать экспресс-тест на коронавирус.