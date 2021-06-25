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пятница, 25 июня 2021 16:56

Въезд в Украину ограничили

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Въезд в Украину ограничили
Из-за штамма "дельта" въезд иностранцев ограничили. Фото: Reuters

Ограничили въезд в Украину из стран, где произошла вспышка штамма "дельта"-коронавируса.

Со 2 июля иностранцам и лицам без гражданства старше 12 лет, которые въезжают в Украину из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на их территории не менее семи дней в течение последних двух недель, надо будет сдать экспресс-тест на определение антигена коронавируса в пунктах пропуска на границе, сообщает "Громадське".

Если результат окажется положительным или человек откажется от анализов, его могут не впустить.

Люди, которые постоянно живут на территории Украины и прибыли из этих стран, должны сдать экспресс-тест. Если результат положительный, их отправят на обязательную самоизоляцию или обсервацию.

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В СНБО отмечали, что этот штамм может попасть на территорию Украины также из Польши, Румынии и Словакии. В Минздраве будут просматривать и обновлять список.

В Украине 23 июня обнаружили двух зараженных индийским штаммом возбудителя Covid-19 "Дельта". Вероятно, вирус завезли из России, ведь накануне 66-летняя женщина с ребенком вернулись с РФ. Госпитализированные находятся в столичной Александровской больнице. Их состояние стабильное.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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