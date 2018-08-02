Таец решил заработать на собственной смерти

Житель Тайланланда Тачавит Джанго решил "подзаработать" на собственных похоронах. К махинации горе-бизнесмен привлек даже жену.

Таец просто притворился трупом, а для правдоподобности фото даже закрыл нос ватными тампонами и попросил жену опубликовать его фотографию в Facebook, чтобы собрать с родственников деньги на похороны, передает Обозреватель.

Жена выполнила пожелания и опубликовала фото с подписью: "Последнее фото перед деактивацией страницы. Люблю тебя".

Автор: obozrevatel.com Мужчина попросил жену опубликовать его "посмертные" фото в Facebook, чтобы привлечь внимание родственников и друзей

Но пост в сети не вызвал нужного ажиотажа, наоборот, пользователи начали расспрашивать о причинах смерти, отмечая, что внешне таец выглядит живым и совершенно здоровым.

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Не подготовив ответ, жена ответила что Тачавит Джанго умер от рака и астмы одновременно. А до этого человек якобы скрывал свою болезнь.

Автор: obozrevatel.com Для правдоподобия он даже закрыл ноздри ватными дисками.

Родители Тачавита таки отправили семье 590 долларов и начали готовиться к похоронам, вот только тело их сына так и не привезли домой.

Заподозрив мошенничество, двоюродный брат "Мерв" позвонил его жене узнать, в чем же задержка. И тут опять произошла оплошность: трубку поднял сам "мертвый".

В соцсетях тайского бизнесмена и его жену подвергли жестокой критике, в частности, родные объявили паре бойкот.

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