Таблетки от коронавируса от Pfizer показывают эффективность в 90%

Таблетки Pfizer от коронавируса / Reuters

Компания Pfizer Inc 14 декабря заявила, что окончательный анализ ее противовирусной таблетки против COVID-19 показал почти 90% эффективность в предотвращении госпитализаций и смертей среди пациентов из группы высокого риска. А недавние лабораторные данные свидетельствуют, что препарат сохраняет эффективность против быстро распространяющегося варианта Omicron.

Американский производитель лекарств в прошлом месяце заявил, что таблетки эффективны в предотвращении госпитализаций или смертей примерно на 89%, основываясь на промежуточных результатах исследования примерно у 1200 человек. Обнародованные во вторник данные включают еще 1000 человек. Об этом пишет Reuters.

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Никто из участников исследования, получавших лечение Pfizer, не умер, по сравнению с 12 смертельными случаями среди получателей плацебо.

Таблетки от Pfizer принимают вместе с более старым противовирусным ритонавиром каждые 12 ч. в течение пяти дней с момента появления симптомов. Если будет разрешено, они будут продаваться как Paxlovid.

Pfizer также опубликовал ранние данные второго клинического испытания, показывающие, что лечение сократило количество госпитализаций примерно на 70% у 600 взрослых со стандартным риском.

Компания Pfizer ожидает на быстрое одобрения лекарства в США, а также ведет диалог об этом с ЕС, Великобританией, и большинством основных регулирующих агентств в мире.

Компания заявила, что в этом году у нее может быть готово к отправке 180 тыс. курсов лечения. А в 2022-м планируется выпустить еще не менее 80 млн. Pfizer стремится к дальнейшему расширению выпуска, поскольку новые штаммы, такие как Omicron, могут существенно повысить потребность в антивирусных препаратах.

Украинцам будут вводить третью дозу вакцины. Речь идет именно о дополнительной, а не бустерной дозе. Соответствующий приказ подпишет глава Минздрава Виктор Ляшко.