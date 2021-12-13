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понедельник, 13 декабря 2021 10:26

Украинцам будут вводить третью дозу Covid-вакцины

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Украинцам будут вводить третью дозу Covid-вакцины
Глава Минздрава Виктор Ляшко подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы от Covid. Фото: ua.depositphotos.com

Украинцам будут вводить третью дозу вакцины.

Речь идет именно о дополнительной, а не бустерной дозе. Соответствующий приказ сегодня подпишет глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщил он на брифинге.

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"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины Covid", - отметил министр.

Дополнительная доза вводится для достижения лучшей защиты у лиц, по состоянию здоровья имеющих более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции.

Министерство здравоохранения может ввести бустерную вакцинацию против коронавируса с середины января следующего года.

Государство заключило контракты на бустерные дозы на 2022-2023 годы.

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Дата
13
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