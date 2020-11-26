Сын Марадоны находится в реанимации

Диего Марадона вместе со своим сыном. Фото: instagram.com/maradona

Итальянский футболист 34-летний Диего Синагра, сын легендарного Диего Марадоны, находится в реанимации.

У него ранее диагностировали коронавирус, имеет осложнения.

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О смерти отца узнал в больнице, когда журналист "желтой прессы" позвонил ему для получения комментария. Об этом в Twitter сообщил журналист Танкреди Палмьери.

"Оставьте парня в покое", - призвал Палмьери.

Диего Марадони не стало 25 ноября в возрасте 60 лет. Он умер дома от остановки сердца. Перед тем имел две сложных операции. Марадона выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего, а завершил карьеру в 1997 году. Представлял клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз". За сборную Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола. Главным успехом в карьере Марадоны стала победа на чемпионате мира 1986 года.